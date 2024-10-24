TFF’den TUSAŞ Kararı: Tüm Maçlarda Saygı Duruşunda Bulunulacak

TFF, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlar için maçlarda siyah bant ve saygı duruşu kararı aldı. TFF'den yapılan açıklamada terör lanetlendi.

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TFF’den TUSAŞ Kararı: Tüm Maçlarda Saygı Duruşunda Bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlar için bu hafta tüm liglerde maç öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına 25, 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü lanetliyoruz."

TFF’den TUSAŞ Kararı: Tüm Maçlarda Saygı Duruşunda Bulunulacak - Resim : 1

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