PFDK Duyurdu: Beşiktaş ve Galatasaray'a Para Cezası

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübünün, 3 Ağustos'ta oynanan Turkcell Süper Kupa maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 280 bin lira para cezası aldığı belirtildi.

Galatasaray Kulübüne ise aynı maçta taraftarlarının sebep olduğu saha olayları yüzünden 112 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA