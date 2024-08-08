PFDK Duyurdu: Beşiktaş ve Galatasaray'a Para Cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3 Ağustos'ta oynanan Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası verdi.

PFDK Duyurdu: Beşiktaş ve Galatasaray'a Para Cezası

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübünün, 3 Ağustos'ta oynanan Turkcell Süper Kupa maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 280 bin lira para cezası aldığı belirtildi.

Galatasaray Kulübüne ise aynı maçta taraftarlarının sebep olduğu saha olayları yüzünden 112 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

TFF'den Açıklama: 4 Yargıtay Üyesi Neden İstifa Etti?TFF'den Açıklama: 4 Yargıtay Üyesi Neden İstifa Etti?Spor

Kaynak: AA

Etiketler
PFDK Galatasaray Beşiktaş
Zeytin Çabuk Bozuluyorsa İşte Önlemenin Yolu! 1 Kaşık Üzerine Ekleyin Zeytin Çabuk Bozuluyorsa İşte Önlemenin Yolu! 1 Kaşık Üzerine Ekleyin
Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı
Gaziantep FK Brezilyalı Futbolcu Bruno Viana'yı Kiraladı Gaziantep FK Brezilyalı Futbolcu Bruno Viana'yı Kiraladı
TFF'den Açıklama: 4 Yargıtay Üyesi Neden İstifa Etti? TFF'den Yargıtay Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı
Ağaçların Dalları Bile Taşıyamadı: Rekor Kıran Hasadı Çiftçiler Yerlerden Topladı Ağaçların Dalları Bile Taşıyamadı: Rekor Kıran Hasadı Çiftçiler Yerlerden Topladı
Konum Ankara: Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti
Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu: Beşiktaş’tan Sonra… Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu
Kulisler Hareketlendi: AKP, 23. Kuruluş Yıl Dönümünde Yeni Transferlere Hazırlanıyor AKP Yeni Transferlere Hazırlanıyor