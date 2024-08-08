TFF'den Açıklama: 4 Yargıtay Üyesi Neden İstifa Etti?

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF), görevli 4 Yargıtay üyesinin istifa etmesinin ardından açıklama geldi. Federasyon, Yargıtay üyelerinin TFF'nin yeni kurullarında görev almalarına izin verilmediğini açıkladı.

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TFF'den Açıklama: 4 Yargıtay Üyesi Neden İstifa Etti?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim organlarında görevli 4 Yargıtay üyesi görevlerinden istifa etti.

TFF'den kurullarda görevlendirilen Yargıtay üyeleriyle ilgili bir açıklama yaptı. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu yeni yönetimi olarak amacımız Türk futboluna barış ve kardeşliği getirmek ve başarılarını uluslararası alanda tescil edilmesini sağlamaktır. Türk spor camiasının, taraftarların ve kulüplerimizin federasyonumuzdan beklentisi futbolda “adil ve güvenilir” bir ortamın tesis edilmesidir.

Bu hedef doğrultusunda tarafsız ve herkese eşit mesafede durmayı şiar edindik. Türkiye Futbol Federasyonu yeni yönetimi bu anlayışıyla bir yüzü cefakâr taraftarlarımıza, bir yüzü kulüplerimize bir yüzü de adalete dönük olarak çalışmaktadır.

Bu misyon ile Türk futbolunun marka değerine katkı sağlayacak uzman ve profesyonel isimlerden oluşan kurullarımızı oluşturduk. Kurul üyelerimiz deneyimlerini ve yetkinliklerini ispatlamış kişilerden seçilmiştir.

Herkesin kabul ettiği gibi Türk futbolunun çözülmesi gereken çok önemli meseleleri bulunmaktadır ve bu meselelerin çözümünde tüm paydaşlarımızın, tüm kurumlarımızın desteği bizim için kritik öneme sahiptir. Ülkemizin köklü kurumlarının desteği de bu sürecin başarıyla devam etmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Kurumlarımızın iyi niyetli tutum ve katkılarıyla inşallah bu meselelerin üstesinden geleceğimize inanıyoruz.

Bu vesileyle çalışmalarımıza sekte vuracağını düşündüğümüz bir engeli kamuoyuyla paylaşmayı bir borç biliyoruz.

Kamuoyunun malumu olduğu üzere futbolda “adalet, güvenilirlik ve hukukun üstünlüğünü” koruyacak, ülkemizin güzide kurumu Yargıtay Başkanlığında görevli hukukçularımızı kurullarımıza üye olarak görevlendirdik. Ancak Sayın Yargıtay Başkanı, Yargıtay üyelerinin Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni kurullarında görev almalarına “hiçbir gerekçe göstermeden” izin vermemektedir.

Hâlbuki geçmişte Yargıtay ve diğer yargı organlarından birçok kişi federasyon kurullarımızda görev almıştır. Söz konusu engel, “çifte standart ve adaletsizlik” olarak algılanabilecek karar adaleti sağlamasını beklediğimiz Yargıtay Başkanlığının itibarına zarar verecektir. Görüşme taleplerimiz sonuçsuz kalmıştır ancak Federasyon olarak söz konusu durumun bir yanlış anlaşılmadan ve iletişim eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyor ve Yargıtay Başkanlığı ile görüşme girişimlerimiz neticesinde meselenin ortadan kalkacağına inanıyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu ülkemizin köklü kurumlarına her zaman saygı göstermiştir. Milletimiz Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni yönetiminden umutludur. Türk futbolunun daha ileriye taşınması için kurumlarımızdan destek olmalarını bekliyoruz."

TFF'de Görevli 4 Yargıtay Üyesi İstifa Etti!TFF'de Görevli 4 Yargıtay Üyesi İstifa Etti!Spor

Kaynak: İHA

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