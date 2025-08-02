Osimhen'den Olay Sözler! Galatasaray'ı Tercih Etmesinin Sırrını Açıkladı

Galatasaray'In bonservisini alarak dünya kamuoyununda büyük sükse yaptığı Victor Osimhen ilk açıklamasını tv100'e yaptı. Osimhen, sarı-kırmızılı ekibi tercih etmesinin altındaki sırrı açıkladı.

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Galatasaray uzun süren uğraşlar sonucunda Victor Osimhen’n bonservisini alırken, yıldız oyuncu Lazio ile oynanan hazırlık maçının öncesinde ilk açıklamasını tv100’den Harika Ertunç’a yaptı.

Galatasaray’a transferine ilişkin konuşan Osimhen, “Teşekkürler. Tekrardan evime geldim. Galatasaray’da kendimi çok iyi hissediyorum. Burası ailem. Buraya gelmeden önce hemen düşündüm ve karar verdim hiçbir şekilde kararsız kalmadım. Transferin gerçekleşmesi için her şeyimi verdim. Başkanımıza ikinci başkanımıza Okan hocamıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Buraya geldim ve çok mutluyuz çok büyük bir aile olduk” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibe gelirken, karar vermesinde etkili olan çok aktör olduğunu kadeden Osimhen, “En büyüğü taraftarlar ve kızım. Kızım burayı çok seviyor. Kızımın bana verdiği destek ve taraftarımızın bana verdiği yoğun destek, tutku ve sevgiden dolayı karar verdim. Buraya gelmekten çok mutluyum burayı kendi evim gibi görüyorum” diye konuştu.

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Kaynak: tv100

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