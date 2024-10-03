Olimpiyat Kadrosundan Çıkarılmıştı! Yaşadıklarını 'Bir Süre Kendime Gelemedim' Diyerek Anlattı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yetenekli smaçörü Tuğba Şenoğlu İvegin, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde takım ile birlikte Paris'e gitmiş ve olimpiyat köyüne yerleşmişti.

Anncak alınan sürpriz bir karar ile birlikte Tuğba Şenoğlu, kadrodan çıkarılmış yerine sakatlığı geçen İlkin Aydın dahil edilmişti.

Bu sezon Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları forması terleretecek olan Şenoğlu, milli takım sürecine ve kariyerine ilişkin Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu.

'BİR SÜRE KENDİME GELEMEDİM'

Paris 2024 kadrosundan sürpriz bir şekilde çıkarılan Şenoğlu, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı:

"Bir ülkeyi temsil etmek çok güzel bir duygu. Göğsünüzde bayrak taşıyorsunuz. Ayrıca Türkiye'ye kadınların bazı şeyleri yapabileceğini gösteriyoruz, bu çok gurur verici bir şey. Çok üzüldüm, çok kırıldım, saklamayacağım. Hatta belli bir süre kendime gelemedim.

Ama sonuca bakacak olursak bu benim elimde değil. Kendimi hazır ve dinç hissediyordum. Öyle yorumlar da alıyordum. Ama sonuca gelirsek antrenörün tercihi olduğu için hiçbir şey yapamıyorsun. Ama İstanbul'a döndüğümde çok büyük destek aldım ve bu beni çok mutlu etti. Bu kadar sevildiğimi bilmek beni ekstra motive etti. Şu sıralar kendime motivasyon aramaya çalışıyorum."

'YANLIŞ BİR CÜMLE KURMAK İSTEMİYORUM AMA...'

Ben gerçekten kimin ne paylaştığını çok bilmiyorum. Çünkü o olaydan sonra bir süre sosyal medya kullanmadım. Sosyal medya hesaplarımı yönetenler var. Benim için çok zor bir süreçti. Kolay bir şey değildi. Tokyo'dan sonra bir kez daha o atmosferi yaşamıştım, Olimpiyat Köyü'ne girmiştim artık. Diyecek bir şey bulamıyorum açıkçası. Yaşamadan, anlatması kolay. Belki 'o kadar da zor değil' diyorlardır. Yanlış bir cümle kurmak istemiyorum ama bu olay beni çok derinden etkiledi.

'MİLLİ TAKIMDAN SONRA KİMSEYLE BULUŞMADIM'

Milli takımdan sonra kimseyle buluşmadım, konuşmadım. Sadece Vakıfbank'la bir hazırlık maçımız oldu. Orada sadece Zehra Güneş ve oradakilerle konuştum. Onlar da çok farkında çok üzgün olduğumun. Bu nedenle tekrar üzerine gitmek istemiyorlar konunun. Ben çok iyi insan tanırım. 15-20 dakika içinde tanırım ve hislerimin yüzde 70-80'i de çıkar. Az çok doğru çıkıyor, öyle de söylüyorlar."