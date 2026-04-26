Okan Buruk'tan 'Kutlama Erken, Daha Bitmedi' Uyarısı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında alınan 3-0’lık galibiyetin ardından temkinli konuştu. Erken kutlamalara dikkat çeken Buruk, "Bir şey bitmedi, daha şampiyon olmadık" dedi.

Okan Buruk'tan 'Kutlama Erken, Daha Bitmedi' Uyarısı
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek puan farkını 7'ye çıkardı. Böylece sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrasında önemli açıklama yaptı. Buruk'un yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

* Bu bizim yapımızda olan bir şey, hep söylüyorum. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde, iç saha maçlarında... Tek maça odaklandığımızda bizim için çok farklı bir şey oluyor. Şampiyonlar Ligi ile birlikte ligi götürmek çok zor. Bu hafta tek maça odaklanınca... Kupa maçı tabii ki vardı ama tüm 11'i değiştirmiştim. O yüzden hep önde oynadık. 1-0 sonrası 2. yarıya başlarken de önde oynamak istedik. Bu hatayı Kadıköy'de de yapmıştık ilk yarı. Sizin de eksik olmanız, koruma duygusu yaratıyor ama maç başından sonuna kadar çok istedik. Allah da karşılığını verdi.

'DAHA ŞAMPİYON OLMADIK'

* Bir şey bitmedi. Daha şampiyon olmadık. Samsun'a gideceğiz. Bence şampiyon olmadık. Şampiyonluk gibi kutlama oldu burada, o beni rahatsız etti. Daha 3 maç var. İnşallah en kısa zamanda şampiyon oluruz.

