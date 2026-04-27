Mali’de Şok Saldırı! Savunma Bakanı Öldürüldü

Mali Savunma Bakanı Sadio Camara, silahlı grupların düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mali’de geçiş hükümeti, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın silahlı grupların düzenlediği saldırılarda öldüğünü duyurdu. Hükümet sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, Sadio Camara’nın Kati kentindeki evinin bir intihar bombacısı tarafından hedef alındığını belirtti. Camara’nın saldırganlarla çatışmaya girdiği, bazılarını etkisiz hale getirdiği ancak daha sonra yaralanarak hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. Olay sonrası ülkede iki günlük ulusal yas ilan edildi.

SALDIRIYI KİM DÜZENLEDİ?

Saldırıların Cemaat Nusra el-İslam vel Müslim (JNIM) ve Azavad Kurtuluş Cephesi adlı silahlı gruplar tarafından düzenlendiği öne sürüldü.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'Geçmiş Olsun' Telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'Geçmiş Olsun' Telefonu
Trump Yine Süre Verdi, İran'ı Tehdit Etti Trump Yine Süre Verdi, İran'ı Tehdit Etti
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Mali’de Şok Saldırı! Savunma Bakanı Öldürüldü Mali’de Şok Saldırı! Savunma Bakanı Öldürüldü
AK Partili Yayman'dan Ara Seçim Çıkışı: Cumhurbaşkanımızın Dediği Gibi Defterimizde Yazmaz 'Cumhurbaşkanımızın Dediği Gibi Defterimizde Yazmaz'
Uşak'ta Polis Ekiplerine Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 2 Yaralı 1'i Ağır 2 Polis Yaralı
Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer
Gökyüzünde Yeni Dönem! Tüm Uçuşlarda Yasaklandı Gökyüzünde Yeni Dönem! Tüm Uçuşlarda Yasaklandı