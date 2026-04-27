Mali’de Şok Saldırı! Savunma Bakanı Öldürüldü

Mali’de geçiş hükümeti, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın silahlı grupların düzenlediği saldırılarda öldüğünü duyurdu. Hükümet sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, Sadio Camara’nın Kati kentindeki evinin bir intihar bombacısı tarafından hedef alındığını belirtti. Camara’nın saldırganlarla çatışmaya girdiği, bazılarını etkisiz hale getirdiği ancak daha sonra yaralanarak hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. Olay sonrası ülkede iki günlük ulusal yas ilan edildi.

SALDIRIYI KİM DÜZENLEDİ?

Saldırıların Cemaat Nusra el-İslam vel Müslim (JNIM) ve Azavad Kurtuluş Cephesi adlı silahlı gruplar tarafından düzenlendiği öne sürüldü.

Kaynak: AA