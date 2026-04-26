Tedesco’dan Derbi İtirafı: 'O An Kırıldı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tedesco'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Aslında maça iyi başladık. Güçlü bir başlangıçtı. İstediğimiz başlangıçtı. Önde pozisyon alıyorduk, geriden oyun kuruyorduk. Maçtan önce onların önde baskı yapacağını söylemiştim ama biz çözümleri bulduk. Penaltı da kazandık, atmamız gerekiyordu, olmadı. Penaltı kaçtıktan sonra bir şeyler kırıldı.

'OLANLARI SİNDİRMEK ÇOK ZOR'

* İlk gol taçtan geldi. İkinci yarı olanları sindirmek zor. Penaltı aleyhinize, kırmızı kart. Sonra da kendi kalemize gol attık. Sıfır gol çılgınca. Kaçan penaltı var, net pozisyonlar var, karşı karşıya pozisyonlar var.

* Galatasaray'ın da iyi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu akşam iyi bir rakibe karşı oynadık. Puan farkı 7. Daha önce 7-8 olmuştu sezon içinde. Bizim yapmamız gereken işimize bakmak. Başakşehir maçı var, o maçta Ederson, Mert, Guendouzi olmayacak. Bu sezon birçok maçta çok eksik oynadık. Bu da işimizi zorlaştırdı. Ben artık bir sonraki konuya odaklanacağım.

Kaynak: Haber Merkezi