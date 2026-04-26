Tedesco’dan Derbi İtirafı: 'O An Kırıldı'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, derbi mağlubiyetinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaçan penaltının kırılma anı olduğuna dikkat çeken Tedesco, "Galatasaray’ın da iyi olduğunu kabul etmeliyiz" dedi.

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tedesco'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Aslında maça iyi başladık. Güçlü bir başlangıçtı. İstediğimiz başlangıçtı. Önde pozisyon alıyorduk, geriden oyun kuruyorduk. Maçtan önce onların önde baskı yapacağını söylemiştim ama biz çözümleri bulduk. Penaltı da kazandık, atmamız gerekiyordu, olmadı. Penaltı kaçtıktan sonra bir şeyler kırıldı.

'OLANLARI SİNDİRMEK ÇOK ZOR'

* İlk gol taçtan geldi. İkinci yarı olanları sindirmek zor. Penaltı aleyhinize, kırmızı kart. Sonra da kendi kalemize gol attık. Sıfır gol çılgınca. Kaçan penaltı var, net pozisyonlar var, karşı karşıya pozisyonlar var.

* Galatasaray'ın da iyi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu akşam iyi bir rakibe karşı oynadık. Puan farkı 7. Daha önce 7-8 olmuştu sezon içinde. Bizim yapmamız gereken işimize bakmak. Başakşehir maçı var, o maçta Ederson, Mert, Guendouzi olmayacak. Bu sezon birçok maçta çok eksik oynadık. Bu da işimizi zorlaştırdı. Ben artık bir sonraki konuya odaklanacağım.

Dev Derbide 3 Puan Galatasaray'ın: 10 Kişi Kalan Fenerbahçe DağıldıDev Derbide 3 Puan Galatasaray'ın: 10 Kişi Kalan Fenerbahçe DağıldıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Dev Derbinin İlk 11'leri Belli Oldu Dev Derbinin İlk 11'leri Belli Oldu
Dev Derbide 3 Puan Galatasaray'ın: 10 Kişi Kalan Fenerbahçe Dağıldı Dev Derbide 3 Puan Galatasaray'ın
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
AK Partili Yayman'dan Ara Seçim Çıkışı: Cumhurbaşkanımızın Dediği Gibi Defterimizde Yazmaz 'Cumhurbaşkanımızın Dediği Gibi Defterimizde Yazmaz'
Uşak'ta Polis Ekiplerine Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 2 Yaralı 1'i Ağır 2 Polis Yaralı
Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer
Gökyüzünde Yeni Dönem! Tüm Uçuşlarda Yasaklandı Gökyüzünde Yeni Dönem! Tüm Uçuşlarda Yasaklandı
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt: 'Suç Duyurusunda Bulunacağım' Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt