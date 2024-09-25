Okan Buruk ile Ne Konuştular? Aziz Yıldırım Cephesinden Açıklama

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yan yana göründüğü fotoğraf karesi, sosyal medyada gündem olmuştu.

Söz konusu fotoğrafta Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım ile Okan Buruk birlikte gülerek konuştukları görülmüştü. İçeriği merak konusu olan fotoğrafla alakalı Aziz Yıldırım'ın ekibinden açıklama geldi.

3 hafta öncesine ait olduğu belirtilen fotoğraf ile ilgili şu açıklamada bulunuldu:

"Aziz Yıldırım'ın Okan Buruk ile olan fotoğrafı yaklaşık 3 hafta önceden. Başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk'a rastlıyorlar, Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar, konu bu kadar."