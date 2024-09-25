Sakaryaspor'da Ümraniyespor Hazırlıkları Sürdü

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde basına açık şekilde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda top kapma çalışmaları yapan yeşil-siyahlılar, antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı.

Ayrıca, Oğuzhan Çapar, Emre Demir ve Cebrail Karayel takımdan ayrı çalıştı.