Neslihan Muratdağı Türkiye’nin İlk Kadın VAR Hakemi Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonu devre arası hakem kadrosunu açıkladı. 36 yaşındaki Neslihan Muratdağı, listeye girerek Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi oldu.

Neslihan Muratdağı Türkiye’nin İlk Kadın VAR Hakemi Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, devre arası hakem kadrosunu açıkladı. VAR listesine birçok isim eklenirken, 36 yaşındaki Neslihan Muratdağı da listede kendine yer buldu.

Neslihan Muratdağı’nın yanı sıra Emre Malok, Onur Özütoprak, Özgür Yankaya, Erkan Engin, Alper Çetin, Mustafa İlker Coşkun ve Bülent Birincioğlu da VAR listesinde yer aldı. Öte yandan Neslihan Muratdağı, ilk kadın VAR hakemi oldu.

Kaynak: DHA

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