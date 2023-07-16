Nefes kesen maçta Carlos Alcaraz Djokovic'i yenerek Wimbledon'da şampiyon oldu!

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic'i finalde 3-2 mağlup ederek Wimbledon'u kazanan isim oldu. Alcaraz, Wimbledon'u da kazanarak, ikinci Grand Slam'ini kazandı. Alcaraz ayrıca Wimbledon'u kazanan en genç üçüncü isim oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek erkekler final mücadelesinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 2 numaralı seribaşı Djokovic karşılaştı.

İlk sette rakibine net bir üstünlük sağlayan Djokovic, 5-0 öne geçtiği seti 6-1'lik skorla kazandı.

Çekişmeli geçen ikinci seti ise Alcaraz, 7-6 önde tamamladı. Karşılaşmanın 3. setinde ise Alcaraz, 3-1 öndeyken setin sadece beşinci oyunu 26 dakika sürdü ve İspanyol raket oyunu alarak 4-1 öne geçti. Alcaraz, seti de 6-1 kazanırken Sırp raket karşısında setlerde 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk seti 34 dakikada 6-1 biterken üçüncü set yine 6-1 sona ermesine rağmen 1 saat sürdü.

Djokovic, 4. seti 6-3 kazanarak maçı setlerde 2-2 eşitliği getirerek karşılaşmayı son sete taşıdı.

Son seti de 6-4 kazanan geçen yılın ABD Açık şampiyonu İspanyol raket, Wimbledon'da ilk kez finale yükseldikten sonra 4 saat 42 dakika süren finali kazanarak ilk şampiyonluğuna da ulaştı.

Wimbledon'da 7 olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Djokovic ise bu kez Wimbledon finalinde kaybetti.

Kaynak: Gerçek Gündem