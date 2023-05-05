Napoli 33 yıl sonra şampiyon: 'Çılgın çoşku'

Serie A'nın 33. haftasında Udinese ile 1-1 berabere kalarak en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan eden Napoli'nin bu başarısı, taraftarlarını sevince boğarken, medyada da geniş yer buldu.

Corriere dello Sport, "Napoli Şampiyon. Önünde diz çökün" manşetini atarken, 33 yıl sonra gelen şampiyonluğun bir benzerinin olmadığı, Napoli'nin kendini ulaşılmaz kılarak benzeri olmayan bir şampiyonluk kazandığı belirtildi.

Gazetede Napoli'nin şampiyonluğuyla ilgili, "Maradona'ın kazandığı şampiyonluktan 33 yıl sonra gelen şampiyonluk. Hakkı herkesçe teslim edilen, evrensel olarak tanınan muhteşem bir Napoli: Harika oyun, büyük sürprizler ve çılgın bir coşku" yorumu yapıldı.

La Gazzetta dello Sport, "Napoli cennette" manşetiyle mavi-beyazlı takımın Serie A şampiyonluğunu duyurdu. Napoli'nin 33 yıllık bekleyişin ardından mutlu sona ulaştığı belirtilirken, bu bekleyişin son haftalardaki puan kaybıyla biraz uzadığı ifade edildi.

Gazetede, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in film yapımcısı olması sebebiyle şampiyonluk için, "Başkanın en güzel filmi" denildi.

Başkan De Laurentiis'in 2004'te satın aldığı Napoli'nin, 2006'da Serie B'ye, 2007'de Serie A'ya yükseldiği, 2011'de Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edip, 2012'de İtalya Kupası'nı kazandığı, 2023'te ise adını Serie A'nın zirvesine yazdırdığı paylaşıldı.

Napoli'nin bu başarasına 22 yaşındaki Gürcü futbolcu Khvicha Kvaratskhelia'nın asistleriyle , 24 yaşındaki Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in ise 22 golle büyük katkı sağladığı vurgulandı.

Tuttosport gazetesi de "Maradona gördün mü?" manşetiyle, Napoli'nin Maradona'dan 33 yıl sonra ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadığına dikkati çekti.

SERIE A KULÜPLERİNDEN NAPOLI'YE TEBRİK

Napoli'nin Serie A şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ligdeki rakipleri tebrik mesajı yayımladı.

Juventus, Napoli'yi Serie A'daki 3. şampiyonluğundan ötürü kutlarken, Milan Kulübü, "Napoli'ye şampiyonluk için tebrikler. Büyük başarı ve hak edilmiş bir şampiyonluk" paylaşımında bulundu.

Inter kulübü de Twitter hesabından, "Başkan Steven Zhang ve bütün kulüp, Napoli'yi ve Luciano Spalletti'yi şampiyonluğu kazanmasından ötürü kutluyor" paylaşımını yaptı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Napoli’yi kutlayanlar arasında yer aldı.

Meloni, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Napoli, son şampiyonluğundan 33 yıl sonra İtalya şampiyonu oluyor. Teknik direktör Spalletti'yi, bütün takımı ve camiayı bu sonuçtan ötürü tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

KUTLAMALAR SIRASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Elde edilen şampiyonluk binlerce Napoli taraftarını sokaklara dökerken, bu başarı kentte gece boyunca kutlandı.

Çok sayıda havai fişeğin de atıldığı kentteki kutlamalarda silah ve patlayıcı maddeler can kaybı ve yaralanmalara da yol açtı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, 26 yaşındaki bir genç kutlamalar sırasında yaralandı ve hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Polisin, gencin kutlamalarda açılan ateşle mi yoksa kasten mi öldürüldüğünü araştırdığı, olayın şampiyonluk kutlamalarıyla bağlantılı olmayabileceği belirtildi.

Kutlamalar sırasında 3 kişinin daha açılan ateşle yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA