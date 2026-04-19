Müthiş Dönüş! Sultanlar Ligi'nin Şampiyonu VakıfBank Oldu

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

FENERBAHÇE İYİ BAŞLADI AMA...

VakıfBank Spor Sarayı’nda kapalı gişe oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe iyi başladı. İlk seti 25-23 kazanan sarı-lacivertli ekip 1-0 öne geçti. Ancak sonraki bölümlerde oyunun kontrolünü eline alan VakıfBank, ikinci seti 29-27, üçüncü seti 25-20 ve dördüncü seti 25-19 kazanarak maçı 3-1 noktaladı.

İKİNCİ ŞAMPİYONLUK GELDİ

Bu sonuçla final serisini 3-2 kazanan VakıfBank, Sultanlar Ligi’nde ikinci şampiyonluğunu elde etti. Sarı-siyahlı ekip, son olarak 2023-24 sezonunda da şampiyonluk yaşamıştı. Son iki sezonda finalde VakıfBank’a kaybeden Fenerbahçe Medicana'ysa bu yıl da seriyi kazanamayarak ligi ikinci sırada tamamladı.

