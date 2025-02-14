Muslera'ya Eleştiri Bombardımanı, Durduğu Yer Çok Eleştirildi

Galatasaray'ın Az Alkmaar'a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ilk golünde Muslera'nın durduğu yer çok eleştirildi. Taraftarlar sosyal medyada Uruguaylı file bekçisini topa tuttu.

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Muslera'ya Eleştiri Bombardımanı, Durduğu Yer Çok Eleştirildi

UEFA Avrupa Ligi’nin play-off turunda Galatasaray, AZ Almaar deplasmanında hezimete uğradı. Karşılaşma 4-1 biterken, serbest vuruştan gelen ilk gol öncesi Fernando Muslera’nın durduğu yer sosyal medyanın gündemine oturdu.

Muslera'ya Eleştiri Bombardımanı, Durduğu Yer Çok Eleştirildi - Resim : 1

Kaan Ayhan’ın Troy Parrott'a faulü sonrası sonrası Sven Mijnans serbest vuruştan topu ağlara gönderdi. Golün öncesinde Fernando Muslera’nın kurdurduğu baraj ve kendisinin durduğu yer günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Muslera’nın neredeyse direk dibinde pozisyon aldığı an için sosyal medya kullanıcıları, Uruguaylı eldiveni hatalı olmakla suçladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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