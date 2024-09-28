Mourinho Kostic İçin Kararını Verdi: Ne Zaman Forma Giyeceği Belli Oldu

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'nun Kostic için kararını verdiği bildirildi. Sırp yıldızın Antalyaspor karşılaşmasında ilk kez forma giymesi bekleniyor.

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Mourinho Kostic İçin Kararını Verdi: Ne Zaman Forma Giyeceği Belli Oldu

Fenerbahçe’nin Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi teknik direktör Joe Mourinho’dan flaş bir karar geldi. Deneyimli teknik adamın karşılaşmanın ikinci yarısında Sırp yıldız Kostic’e forma vereceği öne sürüldü.

İtalyan devi Juventus’tan transfer edilen Kostic’in ne zaman oynamaya başlayacağı merak konusu olurken Mourinho kararını verdi.

Sırp oyuncunun Süper Lig’de ilk kez Antalyaspor karşısında forma giyeceği kaydedildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun 31 yaşındaki sol kanada ikinci yarıda görev vermeyi düşündüğü belirtildi.

Kaynak: Sabah

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