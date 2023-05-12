MotoGP'de heyecan devam ediyor

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası, Fransa'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 5. yarışıyla devam edecek.

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MotoGP'de heyecan devam ediyor

Le Mans kentiyle aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 14 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

MotoGP'de şu ana kadar yapılan yarışlarda Ducati Lenovo takımından son şampiyon Francesco Bagnaia iki kez, Mooney VR46 takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi ile LCR Honda takımının İspanyol pilotu Alex Rins birer kez birinci oldu.

Fransa Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 87 puan

2. Marco Bezzecchi (İtalya): 65

3. Brad Binder (Güney Afrika): 62

4. Jack Miller (Avustralya): 49

5. Maverick Vinales (İspanya): 48

5. Luca Marini (İtalya): 48

5. Jorge Martin (İspanya): 48

Kaynak: AA

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