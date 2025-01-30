Milan Skriniar Artık Resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Slovak stoper Milan Skriniar ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli kulüpten, "Ailemize hoş geldin Milan Skriniar' başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz."

SKRINIAR: BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Skriniar, "Harika hissediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple birlikte sahada olmak için sabırsızlanıyorum.

Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı yolluyorum. Stadımızda maç izledim. Taraftarlarımız harika. Dediğim gibi sahada olmak ve takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.