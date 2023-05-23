Ligden düşen Ümraniyespor'un paylaşımı kahkahaya boğdu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oldu. 2-1 biten maçın ardından mağlup taraf olan İstanbul temsilcisi Süper Lig'e veda etti.

Bitime 3 hafta kala alt lige düşen Ümraniyespor'da ise sosyal medyada paylaşılan veda videosu izleyenleri güldürdü.

ŞAFAK SEZER VİDEOSUYLA VEDA

Şafak Sezer'in sevilen filmi Kutsal Damacana'dan bir sahne paylaşan İstanbul ekibi, "İnsan bi' nereye gidiyorsun diye sorar" repliğiyle gülümsetti.

Ligden düşen takımların hüzünlü paylaşımlarının aksine yapılan bu mizahi video, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.