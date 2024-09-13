Konyaspor'dan Yeni Transfer

Kulüpten yapılan açıklamada, forvet oyuncusu Blaz Kramer ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın da hazır bulunduğu aktarılan açıklamada, "Sampion Celje ekibinde profesyonel olan Slovenyalı futbolcu, Wolfsburg, NK Aluminij, FC Zürich ve son olarak Legia Varşova takımlarında forma giydi. Kramer, takımımızda 99 numaralı formayı terletecek." ifadelerine yer verildi.

İmza töreninin ardından görüşlerine yer verilen Kramer ise daha önce gelmeyi istediği Konyaspor'un mükemmel bir kulüp olduğunu bildiğini, gollerine yeni takımında devam edeceğini belirtti.

Küçükbakırcı ise transfer döneminin son saatlerinde olduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Güçlü bir takım kurmak için çalıştık. Bugün attığımız imza ile transfer sezonunu kapattık. Blaz Kramer'e 'Hoş geldin' diyoruz. Yaklaşık iki ay önce nasip olmamıştı ama şimdi aramıza katıldı. Sağlık kontrolü sabah saatlerinde gerçekleşti. Oynamasına engel bir durum kesinlikle söz konusu değil. Legia Varşova takımında bu sezon tüm kulvarlarda 5 gol 4 asist katkısı yaptı. Konyaspor'a gelmek için gerçekten çok caba harcadı. İnşallah takımımıza güç katacaktır."

Kaynak: AA