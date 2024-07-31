Konyaspor Hazırlıklarını Sürdürdü

Konyaspor, Slovenya'daki kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip bugünkü antrenmanını 6’ya 6 oyun ve çift kale maç ile tamamlandı.

Konyaspor Hazırlıklarını Sürdürdü

Konyaspor, Slovenya'daki üçüncü etap kampında bugün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Ali Çamdalı ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, NK Brinje takımı ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Oyuna sonradan giren ve süre almayan futbolcular, serbest ısınma ve topla oyun ile başlayan antrenmanı dönüşümlü olarak yapılan pas ve çabukluk çalışması ile devam ettirdi. Antrenman 6’ya 6 oyun ve çift kale maç ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

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