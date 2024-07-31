Kylian Mbappe Seçilemediği Futbol Kulübünün Sahibi Oldu

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Fransa 2. Futbol Ligi kulüplerinden Caen'un çoğunluk hissesini satın aldı. Ünlü futbolcu, Monaco altyapısına girmeden önce seçmelerine girdiği kulübün hisselerinin yüzde 80'ine sahip oldu.

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Kylian Mbappe Seçilemediği Futbol Kulübünün Sahibi Oldu

Real Madrid'e transferiyle büyük yankı uyandıran Fransız forvet Kylian Mbappe'nin sahibi olduğu şirket, Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Caen'u satın aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Caen'un çoğunluk hissesi, spor ve medya sektöründe faaliyet gösteren Interconnected Ventures (ICV) şirketinin yatırım kolu Coalition Capital'e geçti.

ÇOCUKKEN SEÇMELERİNE KATILMIŞTI

Fransız basınında yer alan haberlerde, 25 yaşındaki futbolcunun 20 milyon euro karşılığında kulüp hisselerinin yüzde 80'ini ele geçireceği paylaşıldı.

Yıldız futbolcunun, Monaco altyapısına girmeden önce Caen'un seçmelerine katıldığı bilgisi de verildi.

Kaynak: AA

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