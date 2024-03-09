Kerem Demirbay'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Büyük takım'

Galatasaray’ın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada 3 gol atan Kerem Demirbay, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Demirbay, "Mithat kardeşime geçmiş olsun. Çok mutluyum. Takım olarak çok iyi oynadık ve iyi goller attık. Şampiyonlukta önemli olacaktır inşallah” ifadelerini kullandı.

Icardi’ye ilişkin de övgü dolu ifadeler kullanan Demirbay, "3 golden daha önemlisi var. Mauro'nun yaptığı müthişti. Takım böyle olur. Hepimiz pozitifiz. Şampiyonluğa gidiyoruz. Mauro'ya topu verdim ve bana bakıp geri attı. Hiç konuşma olmadı aramızda” dedi.

‘FENERBAHÇE BÜYÜK TAKIM’

Fenerbahçe ile ilgili de konuşan Kerem, "Biz gün gün bakıyoruz. Milli oyuncularımız inşallah sakatsız döner. Zor bir mücadele oluyor. Fenerbahçe de büyük takım saygı duymak gerekiyor. Biz şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.