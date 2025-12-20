Kafasına Darbe Alınca Maça Devam Edememişti... Beşiktaş'tan 'Tammy Abraham' Açıklaması

Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Kulüp, futbolcunun kafasına aldığı darbe sonrası yapılan tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Kafasına Darbe Alınca Maça Devam Edememişti... Beşiktaş'tan 'Tammy Abraham' Açıklaması
Beşiktaş Kulübü, İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanan Çaykur Rizespor maçının 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Ayrıca İngiliz oyuncunun müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

