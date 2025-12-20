Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u Tek Golle Geçti

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar Milot Rashica'nın golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı ve iç sahada 4 maçlık kazanamama serisini noktaladı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u Tek Golle Geçti
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 4 maç sonra iç saha galibiyetiyle tanıştı. Sezon başında evinde oynadığı ilk 3 mücadeleyi kazanan Kartal, daha sonra Dolmabahçe’de çıktığı 4 müsabakada galibiyete uzanamadı.

Beşiktaş, bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe’ye mağlup olurken, Samsunspor ile Gaziantep FK’yla da berabere kaldı.

Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Dolmabahçe’deki son galibiyetini Kocaelispor’a karşı elde etmişti.

