Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u Tek Golle Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 4 maç sonra iç saha galibiyetiyle tanıştı. Sezon başında evinde oynadığı ilk 3 mücadeleyi kazanan Kartal, daha sonra Dolmabahçe’de çıktığı 4 müsabakada galibiyete uzanamadı.

Beşiktaş, bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe’ye mağlup olurken, Samsunspor ile Gaziantep FK’yla da berabere kaldı.

Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Dolmabahçe’deki son galibiyetini Kocaelispor’a karşı elde etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi