Jose Mourinho'nun Xabi Alonso kehaneti gerçek oldu: Bayer Leverkusen'i şampiyon yaptı, 43 maçtır bileği bükülmüyor

İspanyol teknik direktör Xabi Alonso, futboldaki efsanevi kariyerinin ardından antrenörlükte de zirveye doğru emin adımlarla ilerliyor. 2023-2024 sezonunda Bayer Leverkusen'i çalıştıran Alonso, Alman ekibini tarihinde ilk defa Bundesliga şampiyonluğuna ulaştırarak müthiş bir başarıya imza attı.

Bu olağanüstü başarının yanında Leverkusen, Alonso yönetiminde Avrupa'da da fırtınalar estiriyor. Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde son 8 turunda yer alırken, Almanya Kupası'nda da finale yükselmeyi başardı.

Alonso'nun Leverkusen'i şampiyon yapmasıyla ve olağanüstü bir sezon geçirmesiyle birlikte, bir dönem beraber çalıştığı efsane antrenör Jose Mourinho'nun sözleri, sosyal medyada gündem haline geldi.

2019'da bir programda konuşan Mourinho, adeta bir kehanette bulunarak, Alonso'nun ileride iyi bir çalıştırıcı olacağını söylemişti.

İşte Mourinho'nun sözleri:

"Xabi Alonso İspanya, İngiltere ve Almanya'da oynadı ve Bayern Münih'te Guardiola, Real Madrid'de ben, Ancelotti ve Liverpool'da Benitez tarafından çalıştırıldı. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde çok iyi bir antrenör olmak için gerekli koşullara sahip olduğunu düşünüyorum."

43 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Tüm kulvarlarda çıktığı 43 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Alonso'nun Leverkusen'i, adeta durdurulamaz bir güce dönüştü. Bu müthiş seri, Avrupa futbolunda büyük yankı uyandırıyor.

Bayer Leverkusen, bu sezon Xabi Alonso'nun etkileyici teknik direktörlüğüyle müthiş bir başarı hikayesi yazıyor. Bundesliga'da 29 haftada 25 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 79 puan toplayan Leverkusen, en yakın rakipleri Bayern Münih ve Stuttgart'ın 16 puan önünde şampiyonluğu garantiledi.

Leverkusen, bu sezon Almanya Kupası'nda da fırtına gibi esiyor. Oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Alonso'nun ekibi, finalde ikinci lig ekibi Kaiserslautern ile karşı karşıya gelecek.

AVRUPA'DA DA BAŞARILAR DEVAM EDİYOR

Başarılı performansını Avrupa'da da sürdüren Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamladı. Karabağ, Molde ve Hacken ile mücadele ettiği grupta yenilgi yüzü görmeyen Alonso'nun ekibi, son 16 turunda Karabağ'ı eledi. Çeyrek finalin ilk maçında ise West Ham United'ı 2-0 mağlup ederek rövanş maçına büyük bir avantaj elde etti.

BAŞARILI GEÇMİŞ VE GELECEK İÇİN UMUT VAAT EDEN BİR KARİYER

Futbolcu olarak da birçok başarıya imza atan Alonso, aktif futbol hayatını 2017'de noktaladı. Antrenörlük kariyerine ilk adımını 2018'de Real Madrid'de atan Alonso, ilk ciddi deneyimini ise Real Sociedad B takımında yaşadı.

2022'de Bayer Leverkusen'in başına geçen Alonso, ilk sezonunda takımı 6. sıraya taşıdı. 2023-2024 sezonu ise İspanyol teknik direktör ve Leverkusen için adeta bir zafer yılı oldu.

Xabi Alonso'nun başarıları, futboldaki dehasını antrenörlük sahasına da taşıdığının açık bir göstergesi. Bu performansıyla Avrupa futbolunda zirveye aday olduğunu kanıtlayan Alonso, Leverkusen'i ve taraftarlarını büyük bir sevinç yaşatmaya devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem