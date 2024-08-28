İsmail Kartal'dan Ferdi Kadıoğlu Paylaşımı: 'Her Zaman Arkandayım Evlat'

Fenerbahçe'den İngiltere'nin Brighton takımına 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Ferdi Kadıoğlu'na, teknik direktör İsmail Kartal'dan destek mesajı geldi.

'HER ZAMAN ARKANDAYIM EVLAT'

Geçen sezon sarı lacivertli takımı çalıştıran Kartal, Ferdi'nin transferiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Sana her zaman inandım, bugünkü başarın da bunu kanıtlıyor. Brighton'da da yüreğinle oynayıp bizleri gururlandıracağından hiç şüphem yok. Bu yeni yolculuğunda da her zaman arkandayım, evlat. Yolun açık, başarıların daim olsun!"