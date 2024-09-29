Hakkari'de Yeni Basketbol Sahası Açıldı

Hakkari Valisi Ali Çelik tarafından en genç illerden biri olan Hakkari'de basketbol sahası açıldı.

Son Güncelleme:
Hakkari'de Yeni Basketbol Sahası Açıldı

Hakkari Valisi Ali Çelik, Türkiye’nin en genç şehri olan Hakkari’de gençlerin basketbol, voleybol, futbol, atletizm, kayak gibi alanlarda spor potansiyelini güçlendirerek hem ulusal ve hem de uluslararası yarışmalarda başarılar kazanacaklarına kalben inandığını söyledi.
Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) tarafından Vali İdris Akbıyık Ortaokulunda yapımı tamamlanan basketbol sahasının açılış törenine Vali Çelik ile il protokol üyeleri ve BİDEV temsilcileri katıldı. Törende konuşma yapan Vali Çelik, “Sporun insana kazandırdığı en temel şey disiplindir. Sporcular ve sporla ilgilenen herkesin hayatında disiplinli bir yaşam biçimi olmazsa olmazdır. Eğer spor yapmak istiyorsanız disipline olan inancınızın da güçlü olması lazım. Disiplinli olursanız ve disiplinin gerektirdiği her şeyi yaparsanız hem öğrencilik hayatınızda hem de sporla ilişkili her türlü branşta başarılı olursunuz” dedi.
Konuşmaların ardından basketbol sahasının açılışı yapılarak yapımında emeği geçenlere plaket verildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Tıkanmış Duş Giderini En Hızlı Açan Teknik! Tesisatçıya Gerek Kalmıyor Tıkanmış Duş Giderini En Hızlı Açan Teknik! Tesisatçıya Gerek Kalmıyor
Galatasaray'da Avrupa Mesaisi Galatasaray'da Avrupa Mesaisi
Başvurular Başladı! Emeklilere 12.000 TL Nakit Ödeme Yapılıyor Başvurular Başladı! Emeklilere 12.000 TL Nakit Ödeme Yapılıyor
2025 Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası Sakarya'da Yapılacak 2025 Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası Sakarya'da Yapılacak