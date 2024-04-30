Haaland, Clash of Clans'a ortak oldu

Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland, dünyaca popüler olan Clash of Clans ile bir ortaklık anlaşması imzaladı.

Son Güncelleme:
Haaland, Clash of Clans'a ortak oldu

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City Norveçli golcüsü Erling Haaland, global olarak popülaritesi olan ünlü strateji oyunu Clash of Clans'in tanıtım filminde görüldü.

Aktarılan bilgiye göre Haaland, oyun ile bir ortaklık anlaşması imzaladı

Haaland'ın bu anlaşma ile oyuna eklendiği ve oyunda özel bir Haaland karakterinin olduğu belirtildi.

CLASH OF CLANS NEDİR?

Finlandiya merkezli oyun şirketi Supercell tarafından türetilmiş olan çok oyunculu, gerçek zamanlı, ücretsiz, çevrimiçi strateji oyunudur.

Oyun iOS platformunda en çok kazananlar listesine girmiştir. 2013 yılının ilk yarısında, şirket satışlardan ortalama olarak günde 2,4 milyon dolar gelir elde etmiştir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Clash of Clans Erling Haaland
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Monaco ile karşılaşacak Fenerbahçe Beko, Monaco ile karşılaşacak
Acun Ilıcalı atağa geçti, dev futbol kulübüne talip oldu! Acun Ilıcalı atağa geçti, dev futbol kulübüne talip oldu
Meğer o sorunun çaresi elma sirkesindeymiş. 1 tatlı kaşığı tüketmek bile yeterliymiş Meğer o sorunun çaresi elma sirkesindeymiş. 1 tatlı kaşığı tüketmek bile yeterliymiş
TRT1'in yeni sezon onayı verdiği diziler belli oldu. Rekortmen dizi için final kararı verildi TRT1'in yeni sezon onayı verdiği diziler belli oldu. Rekortmen dizi için final kararı verildi
ÇOK OKUNANLAR
SGK uzmanı açıkladı: En düşük emekli maaşında net rakam belli oldu En düşük emekli maaşında net rakam belli oldu
İYİ Parti'de genel başkanlık seçimini kaybeden Koray Aydın: Kazanmayayım diye bütün mekanizmalar devreye girdi İYİ Parti'de genel başkanlık seçimini kaybeden Koray Aydın: Kazanmayayım diye...
Kulis: İYİ Parti'de Koray Aydın ve destekçileri yeni yol haritası belirleyecek İYİ Parti'de kurultayı kaybeden isim yeni yol haritası belirleyecek
AKP kulisleri: Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı olabilir Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı olabilir
Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'hain' yanıtı Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'hain' yanıtı