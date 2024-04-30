Haaland, Clash of Clans'a ortak oldu

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City Norveçli golcüsü Erling Haaland, global olarak popülaritesi olan ünlü strateji oyunu Clash of Clans'in tanıtım filminde görüldü.

Aktarılan bilgiye göre Haaland, oyun ile bir ortaklık anlaşması imzaladı

Haaland'ın bu anlaşma ile oyuna eklendiği ve oyunda özel bir Haaland karakterinin olduğu belirtildi.

CLASH OF CLANS NEDİR?

Finlandiya merkezli oyun şirketi Supercell tarafından türetilmiş olan çok oyunculu, gerçek zamanlı, ücretsiz, çevrimiçi strateji oyunudur.

Oyun iOS platformunda en çok kazananlar listesine girmiştir. 2013 yılının ilk yarısında, şirket satışlardan ortalama olarak günde 2,4 milyon dolar gelir elde etmiştir.

Haaland for the Win! That’s right, long-time player of Clash of Clans, @ErlingHaaland is coming to Clash of Clans TOMORROW!



Get ready for a full month of Challenges, Skins, Troops, Events, and more! Learn more: https://t.co/6gUgVAOuxy pic.twitter.com/hmB0dJzRU5 — Clash of Clans (@ClashofClans) April 30, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem