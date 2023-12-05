Göztepe'den jimnastikte 10 madalya

Aerobik Jimnastik Özel Yaş Grupları Turnuvası'na katılan Göztepe Jimnastik Akademisi, turnuvadan 10 madalya ile döndü.

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Göztepe'den jimnastikte 10 madalya

Ülkemizin olimpiyat madalyalı ilk ve tek jimnastik sporcusu Ferhat Arıcan ve Türkiye Şampiyonu Coşkun Boncuk'un yönetimininde yepyeni bir vizyon kazanan Göztepe Jimnastik Akademisi, katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'ndan İzmir'e 10 madalyayla döndü.

Türkiye Jimnastik Federasyonu'nun Aydın'da düzenlediği Aerobik Jimnastik Özel Yaş Grupları Turnuvası’nda ilk kez ulusal bir yarışmada podyuma çıkan minikler, çiftler ve grupta ikinci, trioda üçüncü olup 10 madalya kazandı.

Yarışmaya 42 kulüpten 467 jimnastikçinin katıldığını belirten Ferhat Arıcan, "Göztepe'yi 61 sporcumuzla temsil ettik ve daha ilk yarışmamızda çok başarılı olduk. Bu sonuçlar, yüksek eğitim kalitemiz ve sporcu yaklaşımımızın bir sonucu. Her geçen yarışmada daha iyi olup ülkemize örnek bir model yaratacağız. Minikleri tebrik ederiz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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