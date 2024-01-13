Göztepe'den deplasmanda üçlük açılış

GERÇEK GÜNDEM-SPOR

Trendyol 1. Lig’de ikinci yarı bu akşam oynanan Sakaryaspor-Göztepe maçı ile başladı. Sakaryaspor'un cezası nedeniyle ev sahibi tribünlerinin seyircisiz olduğu karşılaşmada Göztepe taraftarı takımını yalnız bırakmadı. Ligde averajla 3. ve 4. sıraları 32 puanla paylaşan iki takım haftanın maçında karşı karşıya geldi. Konuk ekip her iki yarıda attığı birer golle maçı 2-1 kazandı. Göztepe'nin gollerini 8'de Traore'nin şık topuk pasıyla Tijaniç, 78'de ise sonradan oyuna giren Ahmet nefis bir şutla kaydetti. Sakaryaspor'un golü ise 90+3'te kalecinin önündeki topu kapan Kasango'dan geldi.

Sakatlıkları nedeniyle Göztepe'de Mamah, Bilal ve Diouf kadroda yer almazken teknik direktör Stoilov yeni transferler Ramon ve Helinton'a ikinci yarıda az da olsa süre verdi. Göztepe bu sonuçla maç fazlasıyla 33 puanla 2. sıradaki Kocaelispor'un 2 puan önünde 2. sıraya yerleşti.