Göztepe'den deplasmanda üçlük açılış

Göztepe, fazlasıyla 33 puanla 2. sıradaki Kocaelispor'un 2 puan önünde 2. sıraya yerleşti.

Göztepe'den deplasmanda üçlük açılış

GERÇEK GÜNDEM-SPOR

Trendyol 1. Lig’de ikinci yarı bu akşam oynanan Sakaryaspor-Göztepe maçı ile başladı. Sakaryaspor'un cezası nedeniyle ev sahibi tribünlerinin seyircisiz olduğu karşılaşmada Göztepe taraftarı takımını yalnız bırakmadı. Ligde averajla 3. ve 4. sıraları 32 puanla paylaşan iki takım haftanın maçında karşı karşıya geldi. Konuk ekip her iki yarıda attığı birer golle maçı 2-1 kazandı. Göztepe'nin gollerini 8'de Traore'nin şık topuk pasıyla Tijaniç, 78'de ise sonradan oyuna giren Ahmet nefis bir şutla kaydetti. Sakaryaspor'un golü ise 90+3'te kalecinin önündeki topu kapan Kasango'dan geldi.

Sakatlıkları nedeniyle Göztepe'de Mamah, Bilal ve Diouf kadroda yer almazken teknik direktör Stoilov yeni transferler Ramon ve Helinton'a ikinci yarıda az da olsa süre verdi. Göztepe bu sonuçla maç fazlasıyla 33 puanla 2. sıradaki Kocaelispor'un 2 puan önünde 2. sıraya yerleşti.

Etiketler
Göztepe
Akın akın göç başladı. Valizini alan Konya'ya yerleşiyor... Nedeni açıklandı Akın akın göç başladı. Valizini alan Konya'ya yerleşiyor... Nedeni açıklandı
İzmirli Yoğurtçuların taktiği... Yoğurdun sulanmasını böyle önlüyorlar İzmirli Yoğurtçuların taktiği... Yoğurdun sulanmasını böyle önlüyorlar
FİFA'dan 7 Türk takımına transfer yasağı FİFA'dan 7 Türk takımına transfer yasağı
Bonucci, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı Bonucci, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı
ÇOK OKUNANLAR
MİT Başkanı da katılacak; Şehit haberinin ardından Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı Şehit haberinin ardından Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
Göztepe'den deplasmanda üçlük açılış Göztepe'den deplasmanda üçlük açılış
İçişleri Bakanı: Provokatif paylaşımlar yapan hesapları tespit ediyoruz İçişleri Bakanı: Provokatif paylaşımlar yapan hesapları tespit ediyoruz
Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var!
EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı: Bu tarihlerde sigorta girişi olanlar dikkat! EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı: Bu tarihlerde sigorta girişi olanlar dikkat!