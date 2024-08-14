Göztepe Yeni Transferini Duyurdu

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, Fransa'nın Bordeaux takımından renklerine bağladığı Kamerunlu stoper Malcom Bokele'yle sözleşme imzaladı.

Kariyerinde FC Metz B ve FC Villefranche-Beaujolais formalarını da giyen 24 yaşındaki futbolcunun 3+1 yıllığına sarı-kırmızılı formayı giyeceği açıklandı.

Göztepe transferle ilgili, "2000 doğumlu defans oyuncusu Malcom Bokele ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak G. Bordeaux forması giyen Malcom, FC Metz B ve FC Villefranche-Beaujolais takımlarının formasını giydi. Malcom Bokele'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA