Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. turdaki muhtemel rakibi belli oldu!

Şampiyon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. turdan katılıyor. Sarı-kırmızılıların bu turdaki muhtemel rakibi ise Zalgiris Vilnius - FC Struga maçının galibi olacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. turdaki muhtemel rakibi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, organizasyona 2. ön eleme turundan dahil olacak. Cimbom'un rakibinin belli olacağı kura çekimi gerçekleştirildi.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga'nın (Makedonya) galibi ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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