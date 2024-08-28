Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Galatasaray, 3-2'lik mağlubiyetin rövanşında sahasında Young Boys'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı kırmızılılar yeni formatıyla oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Peki Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Galatasaray hangi torbada yer alıyor?

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?

UEFA Avrupa Ligi'nde kura öncesi 4 torba ve her torbada 9'ar takım yer alacak. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla Galatasaray kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak.

UEFA Avrupa LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 30 Ağustos Cuma günü çekilecek. 25-26 Eylül tarihinde ilk maç, son maç ise 30 Ocak 2025 tarihinde oynanacak.

Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

NTV Spor'un haberine göre Galatasaray'ın kesinleşen muhtemel rakipleri şunlar:

Roma, Manchester United, Porto, Rangers, E. Frankfurt, Tottenham, Lazio, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Olympiakos, Lyon, Union SG, Dinamo Kiev, Malmö, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Twente.

Kalan 16 muhtemel rakip ise UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.