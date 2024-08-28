Süper Lig'de 4. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig'de gelecek hafta düdük çalacak hakemler açıklandı. Ligin dördüncü haftası Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesi ile başlayacak.

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Süper Lig'de 4. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig'in 4'üncü haftası cuma günü oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. 4'üncü haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler de belli oldu.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:

CUMA

21.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Mehmet Türkmen

CUMARTESİ

19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

19.15 Konyaspor - Kayserispor: Emre Kargın

21.45 Göztepe - Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 Adana Demirspor - Galatasaray: Kadir Sağlam

PAZAR

19.15 Başakşehir - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

19.15 Eyüpspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Beşiktaş - Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu

21.45 Hatayspor - Samsunspor: Cihan Aydın

Kaynak: DHA

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