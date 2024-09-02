Galatasaray'dan Giden Fırtına Gibi Esiyor: Ndombele ve Tete'nin Eski Halinden Eser Yok

Galatasaray'dan ayrılan Tanguy Ndombele ve Tete, yeni takımlarında fırtına gibi esiyor. Ndombele asist yapıp haftanın 11’ine seçilirken, Tete ise 8 maçta 3’üncü golüne imza attı.

Süper Lig ekibi Galatasaray’da bir türlü bekleneni veremeyen Ndombele Fransa temsilcisi Nice’e, Tete ise Yunanistan’ın Panathinaikos ekibine transfer oldu. İki isim de gösterdikleri performansla kendilerinden söz ettirdi.

FRANSA'DA FIRTINA GİBİ

Sarı-kırmızılı ekipte fazla kiloları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Ndombele, Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında Nice’in deplasmanda Angers'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir asiste imza atarak kendisinden söz ettirdi. Ndombele etkili performansıyla 'Equipe tarafından Ligue 1'de haftanın 11'ine seçildi.

TETE DE ŞOV YAPTI

Galatasaray’daki performansıyla eleştirilen Tete’nin yeni takımı Panathinaikos ise, Kallithea deplasmanında takımına beraberliği getiren golü 90+2’de attı.

Tete, 8 maçta 3 gol atarken, Galatasaray’da 45 maçta 3 gol atabilmişti.