Galatasaray'da olağanüstü genel kurul yapılacak!

Galatasaray'da 29 Haziran Cumartesi günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda olağanüstü genel kurul yapılacak.

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Galatasaray'da olağanüstü genel kurul yapılacak!

Galatasaray Spor Kulübü, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları ile ilgili yetki almak için 29 Haziran Cumartesi günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda olağanüstü genel kurul yapacak. Genel kurulda çoğunluk sağlanamazsa 6 Temmuz Cumartesi günü tekrarlanacak.

Kulüp yönetimi, genel kurul üyelerinden; Galatasaray Adası, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz'da inşaatı devam eden yeni kamp tesisleri, Büyükçekmece arazisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış Tesisleri, Burhan Felek Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri, Beyoğlu Hasnun Galip Binası ve Küçükçekmece kürek tesislerinde faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi bakımından 31 Mayıs 2026 tarihine kadar üyelerden yetki verilmesini isteyecek.

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