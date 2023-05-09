Galatasaray'da dikkat çeken ayrılık!

Galatasaray Basketbol Takımı, Başantrenör Andreas Pistiolis ile karşılık olarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Galatasaray'da dikkat çeken ayrılık!

Galatasaray Basketbol Takımı, hem ligde hem de Avrupa’da bu sezon beklentilerin çok altında kaldı.

Geçirilen başarısız sezonun bitmesine az bir süre kalırken, Başantrenör Andreas Pistiolis ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Yapılan açıklama, şu ifadeler kullanıldı:

"2021/22 sezonu ikinci yarısından itibaren Galatasaray Nef Başantrenörü olarak görev yapan Andreas Pistiolis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon mart ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince özveri ile çalışan Andreas Pistiolis'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

GALATASARAY BASKETBOL TAKIMI BU SEZON 15 MAĞLUBİYET ALDI

Galatasaray Basketbol Takımı, bu sezon ligde 12 galibiyet, 15 mağlubiyetle topladığı 39 puanla 16 takımın yer aldığı sıralamada 12. basamakta bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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