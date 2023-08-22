Hakim Ziyech’in lisansı çıktı

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Hakim Ziyech’in lisansını çıkardı.

Son Güncelleme:
Hakim Ziyech’in lisansı çıktı

Galatasaray, Faslı futbolcu Hakim Ziyech’in lisansını çıkardı. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcuyla ile 30 Haziran 2024’e kadar sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

İngiliz ekibinden satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiralanan 30 yaşındaki futbolcu bu sezon yıllık 3 milyon 587 bin 500 Euro alacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Galatasaray transfer
Son Güncelleme:
Gustavo Henrique, Fenerbahçe'den İspanya 2. Lig ekibine transfer oldu! Gustavo Henrique, Fenerbahçe'den İspanya 2. Lig ekibine transfer oldu!
1 kepçesi bile yetiyor! Uzmanların kelle paça yerine önerdiği çorba 1 kepçesi bile yetiyor! Uzmanların kelle paça yerine önerdiği çorba
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları ertelendi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları ertelendi
Pastane usulü puf puf kabarma garantili açma! Tüyosunu kimse vermemişti Pastane usulü puf puf kabarma garantili açma! Tüyosunu kimse vermemişti
ÇOK OKUNANLAR
'Pembe panjur'lu intikam: Ayrıldığı erkeği takıntı haline getiren kadının yaptıkları pes dedirtti Ayrıldığı erkeği takıntı haline getiren kadının yaptıkları pes dedirtti
Meteoroloji il il uyardı: Termometreler patlayacak, bu saatlerde dışarı çıkmayın Meteoroloji il il uyardı: Termometreler patlayacak, bu saatlerde dışarı çıkmayın
Toplu sözleşmede dördüncü randevu: En düşük memur maaşı için 4 senaryo Toplu sözleşmede dördüncü randevu: En düşük memur maaşı için 4 senaryo
SGK uzmanı emekli zammı için kulis paylaştı, tek tek hesap yaptı: 'Kesin, cepte görebiliriz' SGK uzmanı emekli zammı için kulis paylaştı, tek tek hesap yaptı: 'Kesin, cepte görebiliriz'
Akbank ağustos ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi: İşte güncel rakamlar Akbank ağustos ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi: İşte güncel rakamlar