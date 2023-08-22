Hakim Ziyech’in lisansı çıktı
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Hakim Ziyech’in lisansını çıkardı.
Galatasaray, Faslı futbolcu Hakim Ziyech’in lisansını çıkardı. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcuyla ile 30 Haziran 2024’e kadar sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.
İngiliz ekibinden satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiralanan 30 yaşındaki futbolcu bu sezon yıllık 3 milyon 587 bin 500 Euro alacak.
Kaynak: İHA
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