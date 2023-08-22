Gustavo Henrique, Fenerbahçe'den İspanya 2. Lig ekibine transfer oldu!

Fenerbahçe, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin İspanya 2. Lig ekibi Real Valladolid'e transfer olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique’nin kalıcı transferi konusunda İspanya’nın Valladolid kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

FENERBAHÇE FORMASIYLA 23 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 23 resmi maça çıkan Henrique, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Gerçek Gündem