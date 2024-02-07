Galatasaray'dan sol beke transfer

Galatasaray, Alman ekibi Hannover 96’da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn’ü kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan sol beke transfer

Sezon başında RB Leipzig’den kiralık olarak transfer edilen İspanyol sol bek Angelino’dan istediği verimi alamayan Galatasaray, bu futbolcu ile ara transfer döneminde yollarını ayırmıştı. Sarı-kırmızılılar bu pozisyon için yaptığı çalışmalarını da sonlandırdı.

Galatasaray, bu doğrultuda Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96’da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Derrick Köhn’ü bonservisiyle kadrosuna kattı.

Alman futbolcu, bu sezon Hannover 96 ile 21 resmi karşılaşmaya çıktı ve 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan sol beke transfer - Resim : 1

Kaynak: İHA

Etiketler
Galatasaray transfer
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı: Vincent Aboubakar dahil 5 eksik var Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı: Vincent Aboubakar dahil 5 eksik var
Bir Faruk Koca olayı da Yozgat'tan: Hakemler, ev sahibi kulübün yöneticileri ve futbolcuları tarafından darp edildi Hakemler, ev sahibi kulübün yöneticileri ve futbolcuları tarafından darp edildi
Sosa 1 çay bardağı ekleyin... Börek daha lezzetli ve çıtır oluyor Sosa 1 çay bardağı ekleyin... Börek daha lezzetli ve çıtır oluyor
Tavuk pişirirken tencereye sadece 1 kaşık ekleyin mangal tadında oluyor... Tavuk pişirirken tencereye sadece 1 kaşık ekleyin mangal tadında oluyor...
ÇOK OKUNANLAR
Mart ayına kadar şansı dönecek 5 burç açıklandı: Kariyerlerinde sıçrama yapacaklar, paraya para demeyecekler Mart ayına kadar şansı dönecek 5 burç açıklandı
Son anket sonucunu canlı yayında açıkladı: 'İki şeye çok şaşırdım...' Son anket sonucunu canlı yayında açıkladı: 'İki şeye çok şaşırdım...'
Başak Demirtaş İstanbul için aday olmayacak: 5 Şubat'ta gelişmeler hakkında bilgilendirildim; DEM Parti'yle görüş birliğine vardık Başak Demirtaş İstanbul için aday olmayacak: 'DEM Parti'yle görüş birliğine vardık'
Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor! Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor!
FourFourTwo dergisi dünyanın en büyük 32 kulübünü açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? FourFourTwo dergisi dünyanın en büyük 32 kulübünü açıkladı