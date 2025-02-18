Galatasaray-AZ Alkmaar Maçının Hakemi Belli Oldu
Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a 4-1'lik skorla kaybettiği maçın rövanşının hakemi belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında İngiliz hakem Anthony Taylor'ın düdük çalacağı bildirildi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakada Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin'in yapacağı belirtildi.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Sam Barrott yapacak.
Mücadelede Darren England VAR, Stuart Attwell AVAR olarak görev alacak.
Kaynak: AA