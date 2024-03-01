Galatasaray 2 yedi, veda etti!

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadeleden Galatasaray, 2-0 mağlup ayrıldı. Böylece Galatasaray, kupaya veda etti.

GALATASARAY-FATİH KARAGÜMRÜK KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

- Fatih Karagümrük mücadelede ilk golü erken buldu. Kendi yarı sahasından topla çıkan Andrea Bertolacci savunma arkasına sarkan Marcao'ya pasını verdi. Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Marcao, onun sağından topu ağlara gönderdi: 0-1,

- Bol pozisyonlu ilk yarının ardından soyunma odasına Galatasaray, 1-0 geride gitti,

- 77’de Derrick Köhn’ün ceza sahası dışından sert vuruşu üst direkten döndü.. Karagümrük'ün orta alanda kaptığı bir top sonrasında farkı ikiye çıktı,

- Maçı 2-0 kaybeden Galatasaray Türkiye Kupası’ndan elendi.

GALATASARAY'IN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YOLCULUĞU

Bu sezon Türkiye Kupası’na 5. turdan dahil olan Galatasaray, 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile eşleşti ve sarı-kırmızılılar sahadan 4-1 galip ayrılıp tur atlayan taraf oldu. Aslan son 16 turunda da bir diğer 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor’u 4-2 mağlup ederek çeyrek finale geldi.

Son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Galatasaray, daha sonraki sezonlarda 4 kez çeyrek finalde, 1 kez 5. turda elendi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 kez Alanyaspor'a, 1’er kez de Karagümrük, Başakşehir ve Denizlispor’a kaybetti.

GÖZLER GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINDA

Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş ile oynayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem