Fıkra gibi olay: Şampiyonluk kupası çalındı!

TFF 3. Lig 3. Grup’u birinci sırada tamamlayarak şampiyon olan ve bir üst lige yükselen 68 Aksaray Belediyespor’da hırsızlık şoku yaşandı. Kulüp, sosyal medyada yaptığı açıklama ile Aksaray Belediyesi önünde sergilenen şampiyonluk kupasının çalındığını duyurdu.

“GÖREN, DUYAN KİM VARSA BİZLERE HABER VERSİN”

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada ”Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor’umuzun kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin” ifadelerine yer verildi.

Kulübün paylaşımı kısa sürede gündem olurken, 2 milyona yakın görüntüleme aldı.