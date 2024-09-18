Ferdi Kadıoğlu'ndan Brighton Formasıyla İlk Gol! 82'de Girdi 85'te Attı

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Brighton & Hove Albion, Wolverhampton Wanderers'ı ağırladı. The American Express Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 3-2 galip ayrıldı ve tur atladı.

Brighton'a turu getiren golleri 14. dakikada Carlos Baleba, 31. dakikada Simon Adingra ve 85. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı. 44. dakikada Gonçalo Guedes ve 90+1. dakikada Thomas Doyle'un golleri Wolverhampton'a yetmedi.

82'DE GİRDİ 85'TE ATTI

Brighton'ın Fenerbahçe'den 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Ferdi 82. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna girerken, 3 dakika sonra Wolverhampton filelerini havalandırdı. Türk futbolcu yeni takımında ikinci resmi maçında ilk golünü atmış oldu.