Fenerbahçe’ye Brezilyalı 19'luk Sol Kanat!

Takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’yu getiren Fenerbahçe, transfer için piyasayı yokluyor. Başkan Ali Koç’un “Öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak” sözüne rağmen sessiz bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe’de, yeni bir isim gündem geldi.

Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe’nin Corinthians’ta forma giyen Wesley Teixeira transferi için resmi temaslara başladığını yazdı. Sarı lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco’nun, Wesley Teixeira'nın temsilcisiyle ilk görüşmeyi yaptığı da belirtildi.

WESLEY TEXERIA KİMDİR?

Wesley Teixeira, 5 Mart 2005’te doğdu. Futbola ülkesi Brezilya'da başladı. Corinthians altyapısında yetişen 19 yaşındaki sol kanat Mayıs 2023'te Corinthians ile profesyonel sözleşme imzaladı. Teixeira’nın güncel piyasa değerinin 10 milyon Euro olduğu biliniyor.

Geçtiğimiz sezon 35 maçta Corinthians formasını terleten Teixeira, 5 gol attı ve 3 asist üretti.

Kaynak: Gerçek Gündem