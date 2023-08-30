Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin ilk maçta 5-1 mağlup ettiği Twente ile çıkacağı rövanş maçının kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu kadroda yer almadı.

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Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin play-off turu rövanş maçında yarın Twente’ye konuk olacak Fenerbahçe’nin kamp kadrosu açıklandı.

Bugün Hollanda’ya hareket edecek sarı lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Doğukan Demir, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi


Kaynak: AA

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