Fenerbahçe'nin Konyaspor Kamp Kadrosu Belli Oldu
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Fenerbahçe Konyaspor maçı 13 Ocak Pazartesi günü oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu açıklandı.
Müsabakanın hazırlıklarını tesislerinde tamamlayan Fenerbahçe, bugün Konya'ya hareket edecek.
Sarı-lacivertli kafilede sakatlığı bulunan İsmail Yüksek'in yanı sıra kart cezalısı Sofyan Amrabat yer almadı.
Kamp kadrosunda şu isimlerden oluşuyor:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
Kaynak: İHA