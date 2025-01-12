Fenerbahçe'den Sarı Kırmızılıları Kızdıracak Paylaşım: 'Hediye Edilen Bir Maç Daha'

Galatasaray’ın deplasmanda Başakşehir’i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım geldi. Hakem kararlarının eleştirildiği paylaşımda, 'Galatasaray'a hediye edilen bir maç daha! Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor" denildi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den Sarı Kırmızılıları Kızdıracak Paylaşım: 'Hediye Edilen Bir Maç Daha'

Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçe'den sert bir paylaşım geldi. Hakem kararlarına tepki gösterilen paylaşımda, TFF'ye çağrıda bulunuldu.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'GALATASARAY'A HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA'

"Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı! Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor; yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR’ını yoğunu ortaya koyuyor!

TFF'YE ÇAĞRI

Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Boluspor Adanaspor’u 3-1’le Geçti Boluspor Adanaspor’u 3-1’le Geçti
Galatasaray Süper Lig’de Yoluna Namağlup Devam Ediyor: Barış Alper Şov Yaptı, Sarı Kırmızılılar Başakşehir Engelini Geçti Barış Alper Şov Yaptı, Sarı Kırmızılılar Başakşehir Engelini Geçti
Sararan Perdeleri Pamuk Gibi Bembeyaz Yapıyor! Makineye Birkaç Damlası Bile Yetiyor Sararan Perdeleri Pamuk Gibi Bembeyaz Yapıyor! Makineye Birkaç Damlası Bile Yetiyor
Türkiye'nin Her Yerinde Yetişiyor ama Kıymetini Bilen Yok! Şifa Deposu, Mandalina ve Portakaldan 10 Kat Daha Etkili Türkiye'nin Her Yerinde Yetişiyor ama Kıymetini Bilen Yok