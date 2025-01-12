Fenerbahçe'den Sarı Kırmızılıları Kızdıracak Paylaşım: 'Hediye Edilen Bir Maç Daha'

Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçe'den sert bir paylaşım geldi. Hakem kararlarına tepki gösterilen paylaşımda, TFF'ye çağrıda bulunuldu.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'GALATASARAY'A HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA'

"Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı! Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor; yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR’ını yoğunu ortaya koyuyor!

TFF'YE ÇAĞRI

Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi