Galatasaray Süper Lig’de Yoluna Namağlup Devam Ediyor: Barış Alper Şov Yaptı, Sarı Kırmızılılar Başakşehir Engelini Geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. Sarı kırmızılılar Başakşehir engelini 2-1’le geçti.

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Galatasaray Süper Lig’de Yoluna Namağlup Devam Ediyor: Barış Alper Şov Yaptı, Sarı Kırmızılılar Başakşehir Engelini Geçti

Trendyol Süper Lig’de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar 19. haftanın sonunda 16 galibiyet 2 beraberlik alarak puanını 50'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği müsabaka saat 19.00'da başladı. Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 42. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

53. dakikada Başakşehir'de Krzysztof Piatek attığı golle skoru 1-1'e getirdi. 59. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

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